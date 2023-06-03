هل مشروع قانون رفع سقف الدين يحمي استقرار اقتصاد الولايات المتحدة ؟| بايدن: لم أوافق على أي اقتطاع في الرعاية الصحية.. الرئيس الأمريكي: الاتفاق بين الحزبين يحمي قوانين تطوير البنية التحتية

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن توقيعه مشروع قانون رفع سقف الدين الأمريكي والحد من الإنفاق، اليوم السبت، وبعد الكثير من المفاوضات بخصوص ذلك الشأن أقر كل من مجلس الشيوخ والنواب الأمريكي مشروع قانون يتيح رفع سقف ديون الحكومة البالغ 31.4 تريليون دولار لتجنب ما كان يمكن أن يكون أول تخلف عن سداد التزاماتها بحلول الخامس من يونيو.

كما وجة جو بايدن كلمة إلى الشعب الأمريكي أوضح من خلالها أن الاتفاق بين الحزبين من شأنه أن يحمي قوانين تطوير البنية التحتية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف الرئيس الأمريكي أنة لم يوافق على أي اقتطاع في الرعاية الصحية، وأن الميزانية أعطت الأولوية للذين يعتنون بالمرضى من أطباء وممرضين والذين يرعون قدماء المحاربين.

كما أوضح بايدن خلال كلمته عن مدى خطورة التخلف عن سداد الديون قائلًا: "ما من شيء سيكون أكثر انعداما للمسؤولية وما من شيء سيكون أكثر كارثية من التخلف عن السداد".

يذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي أقر مشروع قانون رفع سقف الدين العام الأمريكي والحد من الإنفاق، يوم الجمعة ما يمهد الطريق للولايات المتحدة لتجنب التخلف عن سداد التزاماتها المالية.

ويوم الخميس الماضي أقر مجلس النواب الأمريكي صفقة تم التفاوض عليها بين الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفين مكارثي لرفع سقف الدين الأمريكي قبل الموعد النهائي للتخلف في 5 يونيو.

وأقر أعضاء مجلس النواب التشريع، المسمى "قانون المسؤولية المالية"، يوم الأربعاء الماضي، بأغلبية 314 صوتًا مقابل 117 صوتًا.

وزيرة الخزانة الأمريكية: مشروع سقف الديون يحمي المصداقية والائتمان للولايات المتحدة

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، معلقة على إقرار مشروع قانون سقف الدين أنه يحمي المصداقية والائتمان الكاملين للولايات المتحدة ويحافظ على ريادتنا المالية، وهو أمر بالغ الأهمية لنمو واستقرار الاقتصاد الأمريكي.

وفي وقت سابق حذرت جانييت يلين من دخول الولايات المتحدة في فترة كساد اقتصادي وفوضى مالية واقتصادية عارمة حال لم يتخذ الكونجرس إجراءات عاجلة لرفع سقف الديون.

وقالت إنها تعتقد أن اتفاقًا بشأن رفع سقف الدين، وتجنب التخلف عن السداد "ممكنًا"، مشيرة إلى أن إدارة بايدن عرضت تغييرات ستقلص العجز في الميزانية بمقدار تريليون دولار.

وشددت على أن الخزانة وبايدن "يواجهان خيارات صعبة إذا لم يتحرك الكونجرس".

البيت الأبيض يدعو الكونجرس الأمريكي إلى رفع سقف الدين

وفي وقت سابق دعا البيت الأبيض الكونجرس الأمريكي إلى رفع سقف الدين، محذرًا من أنه لا ينوي التفاوض مع الغالبية الجمهورية في مجلس النواب للحصول على تصويت بهذا الشأن، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير: "لن نتفاوض"، مضيفة أن النواب الديمقراطيين والجمهوريين يتعاونون عادة على صعيد هذه المسألة وهذا ما يجب أن يحصل".