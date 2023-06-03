بعد منافسة قوية من 21 دولة.. ختام ناجح للنسخة الـ11 لبطولة الجونة الدولية للاسكواش

اختتمت، أمس الجمعة، النسخة الحادية عشر من بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA للرجال والسيدات والتي أقيمت بمدينة الجونة بالبحر الأحمر، خلال الفترة من 26 مايو حتى 2 يونيو، واستمرت لمدة ثمانية أيام.

وتم الاحتفال بالفائزين حيث فاز علي فرج بالمركز الأول رجال بعد تغلبه على مصطفى عسل بنتيجة أشواط 12-10 10-12 11-6 11-2 .

كما نجحت نوران جوهر بالتغلب على نيل جيليس وحصد المركز الأول بعد منافسة طالت لمدة 58 دقيقة بنتيجة أشواط 11-5 11-7 11-9 .

واحتفلت البطولة هذا العام ببداية عقد جديد من الشراكة، وتحت رعاية وزارتي الشباب والرياضة، والسياحة والآثار وكذلك الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

حضر حفل الختام كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للاسكواش ومحمد عاشور، رئيس القطاع التجاري وتطوير الأعمال بالجونة، والأستاذ عمرو منسي، الرئيس التنفيذي لاي ايفنتس، ونخبة من كبار نجوم الاسكواش في العالم، بالإضافة إلى لفيف من رجال الصحافة والإعلام.

وشارك في النسخة الحادية عشرة للبطولة 96 لاعباً ولاعبة من 21 دولة حول العالم، وتابعها عدد كبير من المشجعين في المدرجات المخصصة للبطولة بالجونة.

وتعد بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA للرجال والسيدات واحدة من أكبر 8 بطولات اسكواش في العالم، وبجوائز مالية تقدر بنحو 330 ألف دولار أمريكي.

وعبر محمد عاشور، عن اعتزازه ببطولة الجونة الدولية للاسكواش، وأشاد بالتطور الذى تشهده عام بعد عام لتصل الى عقد جديد من النجاح والتميز، قائلاً : "دائما تعودنا على الاداء النجاح والمستمر من لاعبين الاسكواش خاصة المصريين والذين ساهموا في نجاح البطولة على مدار حادية عشر عاما الماضيين، مما يعزز من وضع مصر على خريطة تنظيم الفعاليات الرياضية العالمية المختلفة خاصة لعبة الاسكواش.

وأضاف: “وتعتبر بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA للرجال والسيدات مثال حي للفكر المستدام".

كما قال عمرو منسي، المؤسس لبطولة الجونة الدولية للاسكواش، " إن بطولة الجونة هذا العام تعتبر من أنجح البطولات وذلك لأنها شهدت حضور جماهيري مكثف من الأدوار التمهيدية من المصريين والأجانب في الجونة، وشهدت أيضًا مباريات قوية في جميع الأدوار، وأخص بالشكر جميع الرعاة لنجاح البطولة.