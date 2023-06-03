«البوابة نيوز» ترصد سر تحسن نتائج إنبي وابتعاد الفريق البترولي عن شبح الهبوط

نجح مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة أيمن الشريعي في التعامل مع تراجع نتائج الفريق في الدور الأول بحكمة واستطاع مجلس الشريعى ترتيب البيت من الداخل بعد قرارات حاسمة وسريعة بدأت بتوجيه الشكر لأحمد عبد المنعم الذى قاد الفريق في بداية الموسم ولم يكن موفقاً وتم الاستعانة بطلعت يوسف خلفاً لكشري ولم يكن التوفيق حليفه هو الآخر.

وراهن «الشريعي» على تامر مصطفى وجهازه المعاون ونجحوا في انتشال الفريق من دوامة الهبوط والصراع من أجل البقاء للمنافسة على أحد المراكز المتقدمة.

ووصل الفريق البترولي إلى 39 نقطة يحتل بهم المركز التاسع وبفارق ثلاثة نقاط فقط عن المقاولون العرب صاحب المركز الخامس ولم يتوقع أكثر المتفائلين النتائج المميزة للفريق البترولي تحت قيادة جهاز تامر مصطفى الذى تعامل مع الموقف بهدوء وتحمل المسئولية رغم صعوبة المهمة في ذلك الوقت .

ولعب محمد إسماعيل مدير الكرة بفريق إنبي دور مهم وحيوى وكان له كلمة السر في إعادة الانضباط والهدوء للفريق وساهم بخبراته في فرض سيطرته على فريق الكرة .

فريق إنبي

وكانت لاجتماعات مدير الكرة وحديثه الدائم مع اللاعبين فوائد عديدة ساهمت في عودة الثقة للاعبين وتحسن النتائج وأصبح الفريق البترولي واحد من الفرق القوية في الدوري المصري وخاصة في الدور الثاني الذي شهد نتائج لم تحدث لإنبي منذ صعوده لدوري الأضواء والشهرة.

ودخل الفريق البترولي ضمن الفرق المنافسة على المربع الذهبي رغم البداية المتواضعة للفريق إلا أن خبرات الإدارة برئاسة أيمن الشريعي ونجاحه في لم شمل الفريق كان له دور إيجابي في عبور إنبي من شبح الهبوط ووصل للمنافسة على مركز متقدم .

ويستعد إنبي للقاء فيوتشر يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الـ31 للدورى والفوز يقرب الفريق البترولي من المنافسة على المربع الذهبي ويتساوى مع ذئاب الجبل في عدد النقاط برصيد 42 نقطة .