فريق طبي بمستشفى سيدي سالم في كفر الشيخ ينقذ مريضًا من لدغة ثعبان

يتقدم د عبد الرحمن سرحان مدير مستشفى سيدي سالم المركزي بالشكر للفريق الطبي بالمستشفى من إنقاذ مصاب بلدغة ثعبان من الموت المحقق، حيث قَدِمَ إلى طوارئ المستشفى مصاب يُدعى م.س.ع 55 سنة ، يعاني من ادعاء لدغة ثعبان، واضطراب بدرجة الوعى.



وتم التعامل على الفور مع الحالة المصابة من قِبل أخصائي العناية والدكتورة إنتصار نظمي رئيس قسم السموم وإعطاء الأدوية المطلوبة، مشيرا إلى إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة

وتم حجز الحالة تحت الملاحظة

وتم إعادة التحاليل بعد 6 ساعات

وتم الخروج تحسن

كل الشكر والتقدير

د هاني شاكر أخصائى الباطنة والعناية

د أحمد عتيبة

د آيه العيسوي

د محمد سليمان

ا. حامد السعيد

ا. نورهان عماد

ا. يونس بخيت

م. سالي إشراف المستشفى

م. صفاء إشراف الاستقبال

و كل الشكر لتمريض قسم الاستقبال

لما قدموه من جهد ملحوظ وملموس لإنقاذ الحالة❤️❤️🌹🌹🙏🙏