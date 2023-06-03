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السبت 03 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

«اعرف قدر نبيك» مبادرة تطلقها مديريتي الشباب والأوقاف بسيناء

«اعرف قدر نبيك» مبادرة
«اعرف قدر نبيك» مبادرة تطلقها مديريتى الشباب والأوقاف بسيناء
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دشنت مديرية الشباب والرياضة في شمال سيناء بالتنسيق مع مديرية الأوقاف بالمحافظة مبادرة «اعرف قدر نبيك» والتى تطلقها وزارة الأوقاف بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وذلك بمركز شباب مدينة العريش.

وقام إيهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة, والشيخ محمود أحمد مرزوق وكيل وزارة الأوقاف بسيناء بإطلاق المبادرة بحضور , فضيلة الشيخ محمد ابو اليزيد الغباشي ،وعدد من الكيانات الشبابية من فرق الجوالة وأعضاء مراكز الشباب .

قال وكيل وزارة الشباب والرياضة أن المديرية تسعى للتعاون مع كافة هيئات ومؤسسات الدولة تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة حتى تكون مراكز الشباب مراكز تنويرية وخدمية تستوعب الجميع ولا يقتصر دورها على الرياضة فقط .

وأكد وكيل وزارة الأوقاف أن فكرة المبادرة تأتى من أهم أولويات وزارة الأوقاف وتحظى باهتمام ورعاية من كافة مؤسسات الدولة وتهدف إلى تعريف الشباب بقدر الجناب المحمدى والجوانب الأخلاقية الدافعة للعمل والحياة، وتعمير الدنيا وبيان أن الدين هو فن صناعة الحياة .

جدير بالذكر أنه سيتم الإعلان عن مسابقة مبادرة اعرف قدر نبيك والتى تتضمن تقديم بحث واختبارات شفوى وتحريري وترصد وزارة الأوقاف جوائز مالية قيمة تبدأ من 25 ألف جنيه للفائز بالمركز الأول وحتى 3 آلاف جنيها وسيتم الإعلان عنها تفصيلا في نهاية المبادرة.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف الشباب والرياضة