احتفالية المخرج «عادل عبده» بحضور نجوم الفن.. صور

أقام البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، أمس الجمعة، احتفالية تكريم المخرج عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية بمناسبة بلوغه سن الـ60 عامًا.

وكرم في هذه الاحتفالية كل من: مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والفنانة صفاء أبو السعود والمخرج خالد جلال.

وتقدم المخرج الكبير عادل عبده بالشكر لكل الحضور على مساندتهم له في آخر يوم عمل له بالمسرح، مؤكدًا على دعمه الكامل للكادرات الجديدة التي تتولى مهام عمله في الفترة القادمة.

وحضر أيضًا عدد من الفنانين على رأسهم الفنانة لقاء سويدان ومجدي فكري ومديحة حمدي وعدد كبير من العاملين في مسرح البالون.

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