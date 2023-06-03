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السبت 03 يونيو 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا حادث تصادم القطارين في الهند إلى 120 قتيلًا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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ارتفع عدد ضحايا حادث القطارين في ولاية أوديشا الهندية، إلى 120 قتيلًا وأكثر من 850 مصابًا وسط مخاوف من أن يكون كثر عالقين تحت الحطام، جاء ذلك حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

يذكر أن الحادث وقع عندما اصطدم قطار ركاب وقطار شحن في الهند بعد ظهر يوم الجمعة بالقرب من مدينة بالاسور.

وكان قطار الركاب متجهًا من كلكتا إلى تشيناي، عندما خرجت عدة عربات منه عن القضبان.

ونشر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على حسابه على تويتر يوم الجمعة، قائلا "إن عمليات الإنقاذ مستمرة في الموقع ويجري تقديم كل المساعدة الممكنة للمتضررين".

الهند ضحايا حادث تصادم القطارين رئيس الوزراء الهندي