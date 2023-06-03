الأمن يضبط 120 طربة حشيش في الدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم الجمعة، من ضبط أحد العناصر الإجرامية تخصص في الإتجار بمخدر الحشيش وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وترويجه على عملائه بكميات كبيرة متخذًا من دائرة مركز شرطة "دكرنس" مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه (له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة دكرنـس) حال تواجده بمسكنه.. وبحوزته (120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام – بندقية آلية – عدد من الطلقات لذات العيار - 2 خزينة بندقية آلية - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول)، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.