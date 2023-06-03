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السبت 03 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الهند.. ارتفاع حصيلة ضحايا حادث تصادم القطارات إلى 70 قتيلًا و500 مصاب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت صحيفة إنديا توداي بأن حصيلة قتلى حادث التصادم بين قطاري الركاب وقطار الشحن في ولاية أوديشا بالهند ارتفعت إلى 70 قتيلًا، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وذكرت أن 70 شخصًا على الأقل لقوا مصرعهم نتيجة حادث تصادم ثلاثة قطارات.

من جانبها، أشارت وكالة فرانس برس نقلًا عن السكرتير العام لولاية أوديشا، إلى أن عدد المصابين جراء الحادث بلغ أكثر من 500 شخص.

وتشير المعلومات الواردة إلى أن الحادث وقع عندما اصطدم قطار ركاب وقطار شحن في الهند بعد ظهر اليوم الجمعة بالقرب من مدينة بالاسور.

وكان قطار الركاب متجهًا من كلكتا إلى تشيناي، عندما خرجت عدة عربات منه عن القضبان.

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