متطوعو وزارة الشباب والرياضة يطلقون مشروع «مستقبلنا 4» بالأقصر

قام مشروع متطوعي وزارة الشباب والرياضةYLY، أمس الجمعة، بتنفيذ مشروع "مستقبلنا ٤"، بمقر مركز شباب البعيرات بمحافظة الأقصر، بحضور صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، وإشراف شهاب جمال الدين مسئول مكتب شباب يدير شباب بوزارة الشباب والرياضة.

يأتي هذا تحت رعاية لدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وإشراف الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير - مكتب الوكيل الدائم بالوزارة - مديرية الشباب والرياضة بالأقصر.

ويتم تنفيذ مشروع "مستقبلنا" للمرة الرابعة على التوالى، بعد أن تم تنفيذ المرحلة الأولى بمحافظة أسوان والثانية بمحافظة دمياط والثالثة بمحافظة الإسماعيلية.

وتم خلال اليوم إقامة العديد من الفعاليات الرياضية ككرة القدم، والكرة الطائرة، والألعاب المختلفة، وفعاليات ثقافية تم تقديم العديد من الندوات فى مواجهة التنمر، وجزء عن أنشطة وفعاليات الوزارة، للترويج لأنشطة الوزارة، وممارسة النشء والشباب للرياضات المختلفة، وفعاليات فنية منها التلوين والرسم، وترفيهية مثل ألعاب الذكاء، وتم ذلك بحضور ما يقرب من 500 طفل وفتاة من المراحل السنية المختلفة التى تتراوح من 7 لـ 18 سنة.

كما حضر الفاعلية أعضاء مجلس إدارة مركز شباب البعيرات وحضور أولياء الأمور لمتابعة أبنائهم خلال فاعليات اليوم.

وفى نهاية اليوم تم إقامة حفل الختام وتوزيع الهدايا على المشاركين خلال فاعليات اليوم.