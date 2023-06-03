5 مطالب لأهالي الجيزة أمام المحافظ

وصلت رسائل عديدة من أهالي قرى البدرشين وتحديدًا قرية المرازيق ومفارق كوبري المرازيق والشوبك الغربي وأبورجوان لباب صوت الناس بجريدة «البوابة نيوز» وكان مضمون شكواهم وتضررهم من إهمال المسؤولين وقلة الخدمات لديهم منذ سنوات.

وعلى مدار اليوم دون متابعة أو وجود غرفة عمليات تبحث شكواهم، سواء لمركز مجلس المدينة والوحدة المحلية بقرية الشوبك الغربي بدون مسؤول والمشاكل تنحصر على النحو التالي: انقطاع التيار الكهربائي ليل نهار في أوقات الصيف الحار ودون مراعاة للظروف المعيشية لتلك المواطنين بالاضافه إلى ذلك اتلاف الأجهزة الكهربائية داخل منازلهم وحدوث خسائر وتلفيات بالجملة، بالإضافة إلى مشروع الصرف الصحي لم ينفذ حتى الآن داخل هذه القرى وتحديدًا الشوبك الغربي ومنطقة مفارق كوبري المرازيق ومحطات المياه الصالحة للشرب لم تدخل حيز التنفيذ في هذه المناطق أيضًا بالإضافة لعدم رصف مداخل القرى، والأهالي يتضررون من سوء الخدمات وعدم اهتمام المسؤولين أو بحث شكواهم.

أهالي قرى مركز البدرشين يوجهون شكواهم إلى السيد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة للمتابعة والبت في الشكوى المقدمة إليكم ولسيادتكم جزيل الشكل ووافر الاحترام والتقدير.