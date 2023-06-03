اعتقال أربعة أشخاص في كييف منعوا المواطنين من دخول ملجأ

أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني عن اعتقال أربعة أشخاص، للاشتباه في تورطهم بعدم السماح للسكان بدخول ملجأ في كييف، وقاموا بإغلاقه خلال غارة جوية، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وبحسب المكتب، فقد اتُهم النائب الأول لإدارة منطقة دسنيانسكي، ومدير مؤسسة طبية ونائبه بـ "الإهمال الرسمي، مما ترتب عليه عواقب وخيمة"، ووجهت إلى حارس أمن المؤسسة الطبية تهمة "ترك أشخاص في خطر أدى إلى الموت".

ووفقا لمكتب المدعي العام، في وقت سابق، كجزء من التحقيق، تم إجراء عمليات تفتيش في إدارتين من إدارة مدينة كييف، ومباني إدارة منطقة ديسنيانسكي وفي منشأة طبية، حيث لم يتم السماح للمواطنين بالدخول للاحتماء أثناء غارة جوية.

وقال مكتب النائب العام في وقت سابق إنه بعد أنباء عن إغلاق ملجأ، تم فتح قضية جنائية بموجب قانون "الإهمال في تأدية الواجب". وتدعي الإدارة أنه خلال غارة جوية بالقرب من عيادة في منطقة ديسيانسكي، قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 15.