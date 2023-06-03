مسيرة حاشدة في سردينيا ضد نشر قواعد الناتو ورفضًا لتسليح أوكرانيا

تظاهر نحو ألف ناشط في شوارع كالياري في جزيرة سردينيا الإيطالية، معلنين معارضتهم لإجراء مناورات لحلف الناتو في الجزيرة ونشر قواعد عسكرية على أراضيها، وإمداد أوكرانيا بالسلاح، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وقالت ممثلة حركة فوراس إيلينا أرجيولاس التي شاركت في التظاهرة: "في مايو، أجرى حلف الناتو مناورة كبرى في سردينيا، نحن نعارض هذا، ونعارض ما نراه بشكل يومي: المنشآت العسكرية الإيطالية التي تحتل 60 بالمئة من أراضي الجزيرة، في الواقع الجزيرة أصبحت مستعمرة عسكرية. نحن ننظر للجيش الإيطالية كقوة تغزو أرضنا".

وأضافت: "الفعالية بمشاركة حوالي 40 جمعية.. نحن نعارض بشكل كامل إرسال أسلحة إلى أوكرانيا، لأنها تؤثر علينا بشكل مباشر، الأسلحة يتم إرسالها إلى الخارج، لتغذية الحروب. ليس لدينا خيار في هذا، نحن لا نريد أن نكون جزءا من الحرب. نحن متورطون في صراع لا علاقة لنا به".

كذلك شهدت العديد من مدن جبال "أبينيني" فعاليات مناهضة لتورط إيطاليا في الصراع الدائر في أوكرانيا، وقد نظمتها لجنة الاستفتاء "إيطاليا ترفض الحرب"، التي تقوم منذ نهاية أبريل بجمع توقيعات الرافضين على مستوى البلاد لإمدادات كييف بالأسلحة.