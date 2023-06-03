ألقى بنفسه للموت.. دفن جثة شاب سقط من أعلى عقار بالهرم

«وقف على الحافة، وقرر أن يكون نهاية بؤسه، بالسقوط صريعًا وسط بركة من الدماء»، كلفت جهات التحقيق بالجيزة، بدفن جثة شاب لقي مصرعه إثر سقوطه من أعلى عقار بمنطقة الهرم، عقب مناظرة الجثة وإجراء الكشف الظاهري عليها وبيان سبب الوفاة.



وتبين من التقرير المبدئي للكشف الظاهري لجسد الشاب المتوفي وجود آثار كسور متعددة، ونزيف بسبب سقوطه.

وأفادت التحريات، وبسؤال شهود العيان، أن الشاب المتوفي هو من أقدم على إلقاء نفسه من أعلى، ولا توجد شبهة جنائية وراء الحادث.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الهرم من غرفة النجدة بمصرع شاب سقط من علو، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب يُدعى “عمرو.س.م”، يبلغ من العمر 27 عامًا.



وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة للتحقيق.