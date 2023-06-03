الشرطة النرويجية تعثر على جثة رياضي مفقود منذ شهر مارس الماضي

ذكرت صحيفة "داغبلادت" النرويجية، أن الشرطة عثرت على جثة رجل يتطابق وصفه مع إيفيند سبورلاند، لاعب البياثل النرويجي الذي فقد في مارس، بمنطقة بالبيرج كامبين في ليلهامر، شمال أوسلو، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وأوضحت الصحيفة أن إيفيند سبورلاند، لاعب البياثل الذي يبلغ من العمر 22 عاما اختفى في 19 مارس، وبعد يومين من الاختفاء، بدأ زملاؤه في الفريق بالبحث عنه قبل التوجه إلى البطولة النرويجية في مدينة ألتا.

وانضمت فرق الدفاع المدني والشرطة والصليب الأحمر والمتطوعون إلى أنشطة البحث العملياتية في كل نواحي مدينة ليلهامر.

وأكدت الشرطة أنها تلقت رسالة من متجول بمنطقة بالبيرج كامبين، في مدينة ليلهامر، قد عثر على رجل يرتدي سترة زرقاء وحذاء أحمر ملقى على الأرض.

وقال المتحدث باسم الشرطة: "وجدنا شخصا متوفيا يرتدي سترة زرقاء وحذاء أحمر... لا يمكننا أن نقول على وجه اليقين إنه إيفيند سبورلاند، حتى ننتهي من تشريح الجثة لكن لدينا كل الأسباب للاعتقاد بأنه هو".

يذكر أن لاعب البياثل إيفيند سبورلاند، هو صاحب الميدالية الفضية في بطولة 2021 النرويجية للناشئين.