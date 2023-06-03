إصابة سيدة بطلق ناري عن طريق الخطأ خلال مشاجرة في الدقهلية

تعرضت سيدة للإصابة بطلق ناري بطريق الخطأ وذلك بعد تصادف مرورها أثناء وقوع مشاجرة بين شخصين بقرية ديمشلت التابعة لمركز دكرنس محافظة الدقهلية، لخلاف بينهم على مبلغ 700 جنيه وجرى نقل المصابة لمستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج وضبط طرفي المشاجرة.



كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود اشارة من مستشفى دكرنس العام لمأمور مركز شرطة دكرنس بوصول "همت.ا"، 47 عاما، مصابة بطلق ناري.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس إلى المستشفى وبسؤال المصابة قررت أنه أثناء مرورها تصادف وقوع مشاجرة بين كلًا من "عبدالله.ا"، 32 عامًا، و "صبري.ر"،38 عامًا ، خرج طلق ناري من سلاح أحدهم أدى إلى إصابتها.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس من ضبط طرفي الواقعة وبمواجهتهم أكدوا نشوب مشاجرة فيما بينهم لخلاف على مبلغ مالي وقدره 700 جنيه واقرا باستخدام السلاح الناري في المشاجرة وإصابة السيدة.

جرى التحفظ على السلاح الناري المستخدم في الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.