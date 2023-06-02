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السبت 03 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

سفيرا أندونسيا وصربيا يتفقدان أجنحة الفتياة بالملتقى الرابع للحرف التراثية

سفيرا اندونسيا وصربيا
سفيرا اندونسيا وصربيا
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أطلقت وزارة الشباب والرياضة  برئاسة الدكتور اشرف صبحي ، على هامش فعاليات منحة ناصر للقيادة الدولية في نسخته الرابعة ،الملتقى الرابع للحرف اليدوية، والذي ضم مشاركة فتيات مراكز الشباب بمحافظات "القاهرة - الجيزة- بني سويف- الفيوم - أسيوط -  القليوبية - المنيا ".

وقد شهد جناح المنتجات اليدوية والتراثية، إقبالاً كبيراً من المشاركين بمنحة ناصر للقيادة الدولية ، حيث زار المعرض السفير لطفى رؤؤف - سفير اندونسيا ، اميروسلاف شيتوفيتش-  سفير صيربيا ،  وتفقدا المعروضات وأثنوا على جودتها التي تنوعت بين "منتجات خيامية ، طباعة على القماش، بردي، اكسسوارات ، ديكوباج، شنط يدوية، تريكو ، تحف  سيراميك ، اوميجرومي، منتجات جلود، خرز ، نسيج، اكسسورات نحاسية".


كما تضمنت فعاليات الملتقى التدريب على عدد من المنتجات اليدوية والحرفية ،من خلال تنفيذ عدد من الورش " الريزن - النسيج- الرسم على القماش- الاركت - استرينج ارت -  الاباجورات "


تأتي هذه الورش في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة لدعم الفتيات واعطاء افكار جديدة لمشروعات قد تساهم في مساعدتهم على إقامة مشاريعهم  الخاصة وفتح مجالات مختلفة لسوق العمل ، من خلال تقديم كافة أوجه الدعم خاصة للفتاه والمرأة لفتح آفاق جديدة لها في سوق العمل وتعليم حرفة جديدة تستطيع من خلالها رفع مستوى معيشتها.

وزارة الشباب والرياضة اشرف صبحي منحة ناصر احمد محمدي