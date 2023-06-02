سميرة سعيد تطرح برومو أغنيتها إنسان آلى

طرحت الديفا سميرة سعيد برومو أغنيتها الجديدة "إنسان آلى " التى ستصدرها خلال أيام، على صفحاتها الرسمية على المواقع الاجتماعية.. وكتبت سميرة "اخيرا أغنية إنسان آلى.. أغنية تلخص ما بداخلي وداخل كل إنسان يعيش في هذا العالم المتوتر الملىء بالصخب والصوت العالى والتكنولوجيا الحديثة التى تحاصرنا وتجعلنا نشتاق الى الهدوء وحياة الزمن الجميل.. ترقبوها قريبآ..

وظهرت الديفا في الصوره كالعاده بشكل خارج عن المألوف، حيث ظهرت بوجهها نصفه حقيقى ونصفه الآخر روبوتيك.

أغنية إنسان آلى كلمات شادى نور وألحان بلال سرور وتوزيع موسيقى هانى ربيع وميكس وماستر ماهر صلاح ورؤية نضال هانى ومن إنتاج سميرة سعيد وتوزيع شركة ديجيتال ساوند.