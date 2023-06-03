الحر الشديد يتسبب في حريق هائل بعزبة في كفر الشيخ

نشب حريق هائل بعزبة إبراهيم كامل التابعة لقرية بطيطة مركز كفر الشيخ، أمس الجمعة، بسبب الحر الشديد وهبوب الرياح ، وقيام أحدي ربات المنازل من أهالي العزبة بإشعال النار لتشغيل فرن فلاحي، لتسوية طعام لأسرتها، ونظرًا لهبوب الرياح وشدة الحر ،اشتعلت النيران في القش المجاور للفرن ، وامتدت لبعض الحجرات المجاورة والمعرشة بعروق خشبية وقش، واستمرت النيران في الاشتعال قرابة الساعتين بسبب الأسباب السابق ذكرها.

وكان اللواء خالد عبدالسلام مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقي اخطارًا من مأمور مركز شرطة كفرالشيخ، بنشوب حريق بعزية كامل إبراهيم، بقرية بطيطة مركز كفر الشيخ، علي الفور انتقلت قوة من مباحث مركز شرطة كفرالشيخ برئاسة المقدم محمد عبدالعزيز رئيس مباحث مركز كفر الشيخ، وبحضور عدد من قيادات مديرية أمن كفر الشيخ، برئاسة اللواء محمود الكموني مساعد مدير الأمن، واللواء أشرف النويشي مساعد أمن كفر الشيخ، والعميد أحمد الجمل ،مأمور مركز شرطة كفرالشيخ، والعميد أسامة إبراهيم نائب مأمور مركز شرطة كفرالشيخ ، لمكان البلاغ، و5 سيارات تابعة للحماية المدنية وسيارتي إسعاف، وتم التعامل مع الحريق وعمليات التبريد اللازمة.

وقال علاء العمدة، أحد أبناء قرية بطيطة المجاورة، أن الأهالي لديهم خسائر جسيمة، متمثلة في تلف مخزونات محاصيل زراعية، عبارة عن قمح تم دفنه في التبن، ونفوق عدد من الماشية وحصان وحمار وأحد الأغنام، وحريق بعض حجرات التخزين الخاصة بالمواطنين مبنية من البلوك الأبيض، ونقوم حاليًا بجمع تبرعات للمواطنين المتضررين.

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