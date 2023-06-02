رسميًا.. النصر السعودي يعلن رحيل زميل رونالدو

أعلن نادي النصر السعودي، الذي يضم بين صفوفه أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو، اليوم الجمعة، رحيل حارس مرماه الأرجنتيني، أوجستين روسي، ليكون أول الراحلين عن الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان أوجستين روسي، انضم إلى صفوف النصر في الميركاتو الشتوي الماضي، بعدما تعرض الكولومبي، ديفيد أوسبينا الحارس الأساسي للعالمي، لإصابة قوية في الكتف، خلال مباراة الشباب في دوري روشن السعودي بموسم 2022-2023 المنقضي.

وقال نادي النصر في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أوجستين روسي.. شكرًا لك، نتمنى لك التوفيق في خطواتك المستقبلية».

أوجستين روسي

ولم يظهر روسي بالمستوى المأمول منه مع رفاق رونالدو، ليجلس على مقاعد البدلاء للحارس نواف العقيدي، ليقرر النادي السعودي رحيله وعدم تفعيل بند شراءه حيث إنه معارًا من بوكا جونيورز الأرجنتيني.

ومن المنتظر، أن ينتقل الحارس أوجستين روسي إلى صفوف فلامنجو البرازيلي في الموسم المقبل، حيث اتفق اللاعب مع النادي قبل وصوله للنصر، وهو ما دفعه للرحيل عن بوكا جونيورز على سبيل الإعارة، بعد قرار إدارة النادي الأرجنتيني بتجميده بسبب مفاوضاته مع فلامنجو.

وأنهى النصر بقيادة كريستيانو رونالدو، موسم 2022-2023 بمسابقة دوري روشن (الدوري السعودي) في مركز الوصافة، خلف اتحاد جدة البطل.