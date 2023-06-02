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السبت 03 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الرئيس التونسي ورئيسة وزراء إيطاليا يُؤكدان العلاقات المتميزة بين البلدين

الرئيس التونسي قيس
الرئيس التونسي قيس سعيد
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أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، ورئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، العلاقات المتميزة بين تونس وإيطاليا والعلاقات الإستراتيجية بين تونس والاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين سعيد وميلوني، والذي تم خلاله تناول المبادرة التي كان تقدّم بها الرئيس سعيد؛ لعقد مؤتمر رفيع المستوى بين كل الدول المعنية وهي دول شمال إفريقيا ودول الساحل والصحراء ودول شمال البحر الأبيض المتوسط؛ لمعالجة أسباب الهجرة غير الشرعية ووضع حد لهذه الأوضاع غير الإنسانية.

من جهة أخرى، لبّت رئيسة الوزراء الإيطالية، دعوة الرئيس التونسي، لأداء زيارة رسمية إلى تونس خلال الأسبوع القادم.

قيس سعيد تونس الاتحاد الأوروبي