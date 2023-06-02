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السبت 03 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

قيس سعيد يؤكد تمسك تونس بسيادتها وثوابت سياستها الخارجية

الرئيس التونسي قيس
الرئيس التونسي قيس سعيد
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أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، تمسك بلاده بسيادتها وثوابت سياستها الخارجية، ومن أهمها رفضها للتدخل في شؤونها الداخلية، قائلا: "نرفض أن نتدخل في شؤون غيرنا، نرفض أن يتدخل أحد في شؤوننا لأن شأننا نابع من إرادة شعبنا".

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس سعيد، اليوم الجمعة، مع نبيل عمار، وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، والذي تم خلاله استعراض نتائج مختلف الاجتماعات التي عقدها عمار في إطار زيارته مؤخرًا إلى باريس.

وجدّد قيس سعيد، التأكيد على أن لتونس تاريخ أثرى بكثير من عديد الدول الأخرى في مجال الحقوق والحريات، مذكرًا بأن الشعب التونسي الذي انتفض وثار من أجل الحرية والكرامة الوطنية لن يقبل أبدًا بالعودة إلى الوراء، وأن تونس قادرة على أن تعطي دروسًا لا أن تتلقى دروسًا من أي جهة كانت.

تونس قيس سعيد باريس