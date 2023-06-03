اليوم.. اليونايتد يتحدى السيتي في ديربي مانشستر بنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، اليوم السبت، إلى ملعب ويمبلي بمدينة لندن، حيث اللقاء المرتقب بين مانشستر سيتي وجاره مانشستر يونايتد في ديربي المدينة من جديد، ولكن في نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2022-2023.

ويتصدر أرسنال، قائمة الفريق الأكثر تتويجًا بلقب بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي على مر التاريخ برصيد 14 لقبًا، وذلك قبل نهائي النسخة الحالية من البطولة.

ويأتي بعد الجانرز، مانشستر يونايتد بـ12 لقبًا، ثم يليه أندية ليفربول وتشيلسي وتوتنهام في المركز الرابع بالقائمة برصيد 8 ألقاب لكل منهم، بينما يحتل أستون فيلا المركز الخامس برصيد 7 ألقاب.

فيما يأتي مانشستر سيتي سادسًا، حيث توج بكأس الاتحاد الإنجليزي 6 مرات طوال تاريخه، وذلك بالتساوي مع فريقي بلاكبيرن روفرز ونيوكاسل يونايتد.

وتشهد هذه النسخة، تواجد مان يونايتد للمرة 22 في تاريخه، ما يجعله الأكثر خوضًا للنهائي، فيما يستعد السيتي للظهور رقم 13 في نهائي البطولة العريقة.

وتخطى الفريق السماوي، نظيره شيفيلد يونايتد في نصف نهائي البطولة بثلاثية نظيفة، بينما عبر فريق الشياطين الحمر إلى النهائي بعدما فاز على برايتون بركلات الترجيح بنتيجة 7-6 في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتأمل كتيبة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للسيتيزنز، في حصد لقب البطولة من أجل تحقيق الثلاثية التاريخية، التي جمع منها الفريق حتى الآن بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ومن ثم يخوض مانشستر سيتي، نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا 2023 أمام إنتر ميلان الإيطالي يوم 10 يونيو الجاري.

كما يحلم رجال الهولندي إريك تين هاج، بحصد اللقب لزيادة التأكيد على أنهم يستحقون التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بعد احتلال مان يونايتد المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المنقضي.

موعد نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

وحدد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، موعد نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، على أن يقام اليوم السبت الموافق 3 يونيو 2023.

وتنطلق مباراة ديربي مانشستر بين السيتي واليونايتد في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، بصافرة تحكيمية من الحكم بول تيرني.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

تملك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتذاع مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد عبر قناة beIN SPORTS 1 PREMIUM.