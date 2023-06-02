بيراميدز يهزم فيوتشر ويطارد الأهلي في "قمة" الدوري.. "صور"

واصل فريق بيراميدز الانتصارات في الدوري وحقق فوزا مثيرات على ضيفه فيوتشر بهدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة 30 من الدوري الممتاز .

سجل هدف بيراميدز اللاعب مصطفى فتحي في الدقيقة 66.

وألغى الحكم طارق مجدي هدفا لصالح فيوتشر في الدقيقة 63 احرزه اللاعب أحمد عاطف بداعي التسلل.

بهذه النتيجه رفع بيراميدز رصيده الي 61 نقطة حافظ بها على وصافة الدوري والمركز الثاني بينما توقف رصيد فيوتشر 54 نقطة يحتل بها المركز الثالث

وأعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل الفريق السماوي في مباراة فيوتشر في الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - أحمد توفيق - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد دعدور - أحمد فتحي - كريم حافظ - هشام محمد - محمد صادق - دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف - إسلام عيسى - محمود صابر.

بينما جاء تشكيل فيوتشر كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: محمود مرعي، علي الفيل، جوزيف نجويم، محمد عبد السلام، عمر كمال.

خط الوسط: مهند لاشين، كريم نيدفيد، محمد رضا بوبو.

خط الهجوم: مصطفى البدري، أحمد عاطف

والبدلاء: محمود حمدي، باسم علي، الحج باري، ناصر ماهر، طارق طه، أيمن الصفاقسي، عمر السعيد، سعد سمير، غنام محمد.