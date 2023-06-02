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السبت 03 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

برلماني يطالب بوضع إجراءات حازمة وصارمة ضد مثيري التعصب الكروي

النائب أمين مسعود
النائب أمين مسعود
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طالب المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان من الحكومة بصفة عامة ومن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اتخاذ جميع الإجراءات التى تكفل نبذ التعصب الكروي بين جمهور قطبي الكرة المصرية مؤكداً ضرورة تطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد كل من يقومون بأعمال لإشعال نار الفتنة والتعصب الكروى بين جماهير الأندية الرياضية
كما طالب " مسعود " فى تصريحات له اليوم من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالمتابعة الدقيقة لجميع وسائل الاعلام الرياضى المرئى والمقروء والمسموع ورصد المخالفات بصفة عامة والمخالفات المتعلقة بكل أنواع التعصب الرياضى مؤكداً على ضرورة وضع ميثاق شرف للإعلام الرياضى يكون ملزماً لكل من يقدمون البرامج الرياضية عبر مختلف شاشات الفضائيات التليفزيونية
وأكد المهندس أمين مسعود على ضرورة إجراءات حاسمة وحازمة وصارمة ضد بعض الأشخاص من مثيري التعصب الكروي للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التى استشرت داخل الرياضة المصرية فى الآونة الأخيرة مشيراً الى أن تطبيق القانون بكل قوة وحسم على المخالفين هو الطريق الوحيد للحد من هذه الظاهرة

النائب أمين مسعود مثيري التعصب الكروي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة