الخارجية الروسية: لافروف بحث مع نظيره البرازيلي سبل تسوية الأزمة الأوكرانية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره البرازيلي ماورو فييرا ناقشا سبل حل الصراع الأوكراني، خلال لقائهما على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة دول "بريكس" في جنوب إفريقيا.

وذكرت الخارجية، في بيان أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية، أن "وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره البرازيلي ماورو فييرا التقيا اليوم في كيب تاون بجنوب إفريقيا على هامش اجتماع وزراء خارجية دول البريكس".

وأوضح البيان أن الاجتماع ركز على جهود البرازيل فيما يتعلق بسبل تسوية الوضع في أوكرانيا.. مُشيرة إلى أن طبيعة الاجتماع بين الجانبين كانت ودية وبناءة كالعادة، ركزا خلالها على الموضوعات الرئيسية في أجندة تنمية العلاقات الثنائية، والتي تشمل المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية.

كما أضاف أن الوزيرين تبادلا آراءهما بشأن الأجندة العالمية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، والتي تشمل تفاعل روسيا والبرازيل داخل المنصات متعددة الأطراف، خاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومجموعة البريكس ومجموعة العشرين.