الزراعة تستعد مبكرًا لموسم القمح المقبل.. ومحطات التقاوي امتلأت عن آخرها.. خبراء: الاستعداد من الآن لموسم القمح خطوة جيدة لتدارك أخطاء الماضي

قال رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بوزارة الزراعة الدكتور حاتم إبراهيم، إن محطات الإعداد وغربلة التقاوي بالمحافظات امتلأت عن آخرها هذا الموسم، والبالغ عددها 14 محطة على مستوى الجمهورية، حيث تم استلام كميات من تقاوى القمح والفول والشعير، طبقا للمستهدف حتى الآن استعدادا للموسم الزراعي المقبل 2023/ 2024، وذلك في إطار تعليمات وزير الزراعة بضرورة الوصول إلى نسبة التغطية بالتقاوي المعتمدة إلى 100% والناتجة من القطاع الخاص والقطاع الحكومي.

وأضاف الدكتور حاتم إبراهيم، أن الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي استعدت جيدا هذا الموسم في محطات الغربلة بالمحافظات لاستلام التقاوي التي تم التعاقد عليها مع المزارعين والجهات المختلفة، حيث شهدت المحطات فتح صوامع لأول مرة منذ فترة طويلة من بينها صوامع محافظة الشرقية التي ظلت مغلقة منذ عام 1994.

وتابع أنه بداية من العام المقبل سيتمكن كل مزارع قمح من زراعة تقاوي معتمدة وبنسبة 100%، وسيتم طرحها بمنافذ الوزارة، طبقا للخريطة الصنفية في كل محافظة الأمر الذي يحد من الإصابة بالآفات والأمراض.. لافتا إلى أن الأصناف المسجلة في معهد المحاصيل الحقلية هى الأصناف الأكثر إنتاجية وقد ثبت كفاءتها ومواءمتها لجميع الظروف البيئية.

وأوضح أن إدارة التقاوي تمتلك 268 منفذا بالمحافظات، وكذلك منافذ التوزيع لدى الجهات المعاونة من الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي والإدارة المركزية للتعاون الزراعي والجهات المعنية للوصول بالوزارة.

وفي هذا السياق يقول حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين، إن الاستعداد من الآن لموسم القمح خطوة جيدة للغاية لتدارك أخطاء الماضي خاصة وأن الاستعداد من نن الآن سيعمل على زيادة الإنتاج وتشجيع الفلاحين في زراعة محصول القمح مؤكدًا أننا نسير بخطى ثابتة في ملف الزراعة بصفة عامة ومحصول القمح بصفة خاصة.

وأضاف أبو صدام، أن أزمة التقاوي أزمة كبيرة نعاني منها منذ سنوات عديدة إلى جانب أزمة الأسمدة موضحًا أن التقاوى والأسمدة هما عصبا الزراعة المصرية وتوفيرها بالشكل المطلوب أهم خطوة للنهوض بالزراعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وفي نفس السياق يقول الدكتور خليل المالكي الخبير الزراعي، أن استعداد الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بشكل استعدت جيد أهم خطوة للنهوض بالزراعة المصرية موضحًا أن ذلك سيعمل بشكل كبير على زيادة الصادرات المصرية وتقليل الواردات في ظل ارتفاع سعر الدولار وتخطيه حاجز الثلاثين جنيهًا.

وأضاف «المالكي»، أن الزراعة نجحت بشكل كبير خلال العام الحالي في زيادة توريد محصول القمح من الفلاحين بفضل ارتفاع سعر التوريد الي 1500 جنيهًا موضحًا أن تلك الخطوة مهمة للغاية لتشجيع الفلاحين والمزارعين لزيادة محصول القمح خلال السنوات القادمة.