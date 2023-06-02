الإثنين.. اجتماع للجهاز الفني للمنتخب لتحديد قائمته

يجتمع الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة روي فيتوريا، يوم الاثنين المقبل، عقب الانتهاء من مباراة الاهلي والوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا.

وذلك لوضع اسماء لاعبي الاهلي الذين سوف ينضموا لمعسكر المنتخب المقبل استعدادا لمواجهة منتخب غينيا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الافريقية.

بدأ البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب المصري، دراسة منتخب غينيا عن طريق الفيديو، استعدادا لمواجهتها يوم ١٤ يونيو المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة الامم الافريقية المقرر اقامتها بكوت ديفوار.

ويدرس البرتغالي الفريق المنافس لوضع يده علي ابرز نقاط قوتهم بجانب نقاط الضعف لبناء خطته للمباراة، والقدرة على فتح دفاعاتهم لتحقيق الفوز بالثلاثة نقاط.