العثور على الطفل عز الدين المختفي بمطروح

أعلنت أسرة الطفل عز الدين، الذي يبلغ من العمر 13 عامًا مقيم بقرية كوم الأطرون بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، العثور على نجلهم المتغيب منذ عدة أيام، بمدينة مطروح، وأنهم في طريقه لاستلامه، وذلك بعد أن أبلغهم أحد الأشخاص بتواجد نجلهم في المدينة.

من جانبه قال همام بيومي والد الطفل أنه كان يثق في عودة نجله لأحضانه وأنه كان قد حدد مبلغ مالي 4 آلاف جنيه مكافأة لمن يجده وسيقدمها للشخص الذي وجده، مؤكدا أنه إذا أراد أكثر من ذلك سيعطيه، مرددا: الحمد لله.. الحمد لله والشكر لله.

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة طوخ بورود بلاغ من والد الطفل عز الدين همام، 13 عامًا، مقيم قرية كوم الأطرون دائرة المركز، يفيد بتغيب نجله منذ 5 أيام وحتى هذه اللحظة لم يعثر عليه ولا يعلم عنه أي أخبار.



وكشفت التحريات الأولية من خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة، أنه استقل سيارة أجرة حتى مزلقان مدينة طوخ.

تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، وتكثف أجهزة الأمن بالقليوبية جهودها لكشف غموض الحادث وتفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة وشهود العيان الذين شاهدوا الطفل قبل تغيبه.