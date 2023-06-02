وزير خارجية النمسا يُعلن الإفراج عن مواطنين نمساويين كانا محتجزين في إيران

أكد وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج، اليوم الجمعة، أنه تم الإفراج عن نمساويين كانا رهن الاعتقال في إيران، وذلك بوساطة من سلطنة عمان وبلجيكا.

وقال شالينبرج - في بيان لوزارة الخارجية النمساوية اليوم الجمعة - إن الكفاح الدبلوماسي النمساوي حقق نجاحًا بعد عدة سنوات بفضل التعاون مع كل من بلجيكا وعمان.

وأعرب الوزير، عن ارتياحه للإفراج عن كل من كامران غادري ومسعود مصاحب وعودتهما إلى منزلهما بعد سنوات من السجن الشاق في إيران وهم بالفعل في طريقهما إلى النمسا، حيث تنتظرهما عائلاتهما بشوق.

ووجه الوزير الشكر إلى كل من نظيرته البلجيكية حجة لحبيب ووزير الخارجية العماني سيد بدر البوسعيدي على دعمهما القيم.

ونوه الوزير إلى أن هذا التعاون الدولي أدى إلى إطلاق سراح المواطنين النمساويين-الإيرانيين كامران غادري ومسعود مصاحب مرة أخرى بعد 2709 يومًا و1586 يومًا في الحجز الإيراني.

وأضاف الوزير أن النمسا أجرت محادثات لا حصر لها على جميع المستويات وعملت بإصرار من أجل التوصل إلى حل إنساني، موضحًا أنه كان ماراثونًا دبلوماسيًا أتى ثماره في النهاية.