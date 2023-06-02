الأحد .. جهاز المنتخب يحضر مباراة الأهلي والوداد بنهائي أفريقيا

قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي، روي فيتوريا، متابعة مباراة الأهلي والوداد المغربي، بعد غد الأحد، المقرر إقامتها على استاد القاهرة الدولي في نهائي دوري ابطال أفريقيا.

يحضر المباراة الجهاز الفني بالكامل لتحديد أهم عناصر الأهلي الذين سوف ينضمون لمعسكر المنتخب، بجانب مراقبتهم لتحديد الحالة البدنية للاعبين.

يأتي ذلك ضمن خطة استعدادات المنتخب للمعسكر المقبل، المقرر أن يواجه الفراعنة خلاله منتخب غينيا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية كوت ديفوار.

