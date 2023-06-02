جامعه المنصورة تتقدم 100 مركز دوليًا في تصنيف التايمز البريطاني

أعلنت جامعة المنصورة، البوم الجمعة، تقدم الجامعة 100 مركزًا دوليًا طبقا لتصنيف التايمز البريطاني بالتأثير لعام 2023(Time Higher Education Impact )لتكون في الفئة من 301 الي 400 مقارنة بالعام الماضي 2022 وذلك وفقا لتحقيقها أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة .

وقال بيان صادر عن الجامعة، أن جامعة المنصورة المشاركة في جميع أهداف التنمية المستدامة والبالغ عددها سبعة عشر هدفا ( (SDGsوكان للجامعة ترتيبا دوليا مرموقا في جميع الأهداف على النحو التالي :المرتبة 40 عالميا في تحقيق الهدف السابع وهو توفير الطاقة النظيفة بأسعار معقولة، والمرتبة 76 عالميا في تحقيق الهدف التاسع وهو الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والمرتبة 101-200 عالميا في تحقيق كلا من الهدف السادس وهو المياه النظيفة والنظافة الصحية والهدف العاشر وهو الحد من أوجه عدم المساواة والهدف الرابع عشر وهو الحياة تحت الماء والهدف الخامس عشر وهو الحياة في البر.

كما تشارك الجامعة في المرتبة 201-300 عالميا في تحقيق كلا من الهدف الثاني القضاء التام على الجوع والهدف الثالث عشر العمل المناخي والهدف السادس عشر السلام والعدل والمؤسسات القوية والهدف السابع عشر ، عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.

كذلك تحتل الجامعة المرتبة 301-400 عالميا في تحقيق كل من الهدف الحادي عشر وهو مدن ومجتمعات محلية مُستدامة والهدف الثاني عشر الاستهلاك والإنتاج المسؤولان، والمرتبة 401-600 عالميا في تحقيق كل من الهدف الأول وهو القضاء على الفقر والهدف الثالث الصحة الجيدة والرفاهية والهدف الخامس المساواة بين الجنسين والهدف الثامن العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والمرتبة 601-800 في تحقيق الهدف الرابع وهو التعليم الجيد.

يذكر أن تحقيق أهداف التنمية المُستدامة يعُد أحد الأنشطة الهامة للجامعات المصرية أسوة بالجامعات العالمية.