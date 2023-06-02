أجبرت على الزواج.. فتاة تتخلص من حياتها بـ"الحبة القاتلة" في الدقهلية

تخلصت قاصر تبلغ من العمر 16 عامًا، بعزبة أبوغانم مركز طلخا محافظة الدقهلية، من حياتها بتناول قرص فير معلوم "الحبة القاتلة"، وذلك بعد خطبتها لأحد الأشخاص ورفضها له واجبار والدتها على تلك الخطبة وجرى التحفظ على جثمانها بمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، بورود اشارة من مستشفى المنصورة الدولي للعقيد تامر يحي، مأمور مركز شرطة طلخا، بوصول "أمنية.ي.ح"، 16 عامًا، لاتعمل ومقيمة عزبة أبوغانم مصابة بحالة إعياء "ادعاء تناول أقراص غير معلومة"، وتوفيت عقب وصولها.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بقيادة الرائد محمد صلاح، رئيس المباحث، إلى المستشفى وبسؤال والدها ، 50 عامًا، عامل، ومقيم عزبة ابوغانم، قرر بقيام نجلته بتناول كمية من أقراص دوائية غير معلومة بقصد الانتحار ووفاتها على إثر ذلك، بعد نشوب مشادة كلامية بينها ووالدتها لرغبتها في انهاء خطبتها من أحد الأشخاص رفض والدتها ذلك، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

حُرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بالراقعة التي باشرت التحقيقات.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساعدة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.