تعرف على حظك في الأبراج اليوم السبت 3 يونيو 2023

تقدم «البوابة نيوز» الأبراج اليوم السبت الموافق 3 يونيو 2023، بحسب خبراء الفلك والنجوم.

برج الحمل

من الناحية الصحية تجنب الأملاح لأنك تعاني من الضغط المرتفع، أما من الناحية المهنية على الرغم من أن كل شيء كان يسير معك بسلاسة من قبل، يقف شيء أو شخص ما في طريقك الآن، حدد مقدار القوة التي تحتاجها للتغلب على هذه المشاكل أو ما إذا كان من الأفضل تجاهلها ببساطة، الآن يجب أن تستخدم قوتك بحكمة؛ لا تسمح لنفسك أن تتعطل أو تتحول بسبب موضوعات صغيرة، لا تسيء استخدام طاقتك وقدرتك على الاحتمال بحيث لا يكون لها تأثير.

برج الثور

من الناحية الصحية تجنب أكل المطاعم لأنه معدتك حساسة، أما من الناحية المهنية تشعر بعدم الرغبة في مناقشة زملائك في العمل، أما عاطفياً أنت والشريك تشعران بعدم الرغبة بالسفر خططوا لرحلة حول الطبيعة.

برج الجوزاء

من الناحية الصحية حاول أن تتبع نظام غذائي مليء بالبروتينات لأنك تعاني من الوزن الزائد، أما من الناحية المهنية تفكر بأخذ إجازة من العمل للترفيه عن نفسك، أما عاطفياً جدد علاقتك بالشريك وارسل له هدية.

برج السرطان

من الناحية الصحية تجنب الأطعمة الحارة يا عزيزي، أما من الناحية المهنية تفكر بعمل جدول جديد لتنظيم وقتك، أما عاطفياً لديك أمور عالقة مع الشريك حلها بسرعة.

برج الأسد

من الناحية الصحية لا تبالغ في شرب القهوة لأنك تشعر بزيادة في دقات القلب، أما من الناحية المهنية لا تبالغ في ردة فعلك مع زميلك في العمل وكن أكثر هدوءاً.

برج العذراء

من الناحية الصحية تشعر بزيادة في الوزن حاول أن تمارس الرياضة، أما من الناحية المهنية حاول أن تجدد مهاراتك وتطورها أكثر، عاطفيا لا تهتم بعصبية الشريك لك واهمله.

برج الميزان

من الناحية الصحية ابتعد عن الأطعمة الحارة التي تؤذي معدتك، أما من الناحية المهنية لا تهتم بتصرفات الزملاء الغير محترمة وكن مهتم بعملك فقط، أما من الناحية العاطفية حاول أن تتجنب الشريك هذه الفترة.

برج العقرب

من الناحية الصحية تعاني من آلام في الظهر حال أن تمارس الرياضة يا عزيزي، اما من الناحية المهنية تفكر بعمل برنامج جديد لنجاح خطتك في العمل.

برج القوس

من الناحية الصحية أكثر من تناول الخضار والفواكه، أما من الناحية المهنية تشعر بطاقة سلبية عند دخولك مكان العمل حاول أن تجد حل، عاطفياً لا تبالغ في حبك للشريك لا أمان عليه.

برج الجدي

من الناحية الصحية ابتعد عن التدخين لأنك تعاني من مشكلة في القلب، أما من الناحية المهنية لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، عاطفياً تسيطر عليك مشاعر الحب والامتنان لوجود شريكك معك.

برج الدلو

من الناحية الصحية لا تهمل وجبة الإفطار فهي مصدر الطاقة لك، أما من الناحية المهنية تشعر بعدم الراحة في العمل وتبحث عن مكان عمل آخر.

برج الحوت

من الناحية الصحية أنت مبسوط لأنك خسرت وزنك ورجيم هذا الشهر ناجح، أما من الناحية المهنية مبلغ مالي ضخم سيأتيك استعد، أما من الناحية العاطفية تخطط للسفر مع الشريك.