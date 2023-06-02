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السبت 03 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

غدًا.. الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والوداد

الاجتماع الفني
الاجتماع الفني
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يُقام الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا في الرابعة عصر غد السبت.

من المقرر أن يحضر الاجتماع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، والطاقم الإداري، في حضور ممثلي الاتحاد الإفريقي وحكم ومراقب المباراة ومندوبي نادي الوداد.

ومن المنتظر أن يناقش الاجتماع كافة الجوانب الإدارية المتعلقة بالمباراة وموعد وصول الفريقين إلى أرض الملعب والزي الخاص بكل فريق، وبقية الأمور التنظيمية المتعلقة باللقاء.

ويواجه الأهلي فريق الوداد المغربي مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة، في ذهاب الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

أبطال الأهلى الأهلي والوداد أفريقيا دوري أبطال أفريقيا