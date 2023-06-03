الجدار النارى ينهار.. «الجارديان»: تصاعد اليمين المتطرف في أوروبا يُنذر بأهوال جديدة

أكدت صحيفة «الجارديان» البريطانية أن تطبيع اليمين المتطرف يحدث في جميع أنحاء العالم الديمقراطي، وبات يزحف إلى السياسة الأوروبية، الأمر الذي يثير القلق والرعب، مؤكدة ضرورة التعلم من أحلك لحظات التاريخ؛ ولكن إن لم يتم التعامل مع اليمين المتطرف مرة أخرى على أنه يتجاوز الشحوب السياسي، فإن أهوال جديدة تنتظر.

وقال الكاتب أوين جونز في تحليل له بصحيفة "الجارديان"، إن التطبيع هي العملية التي يصبح فيها شيء غير عادي جزءًا من الحياة اليومية، ما يثير الرعب والغضب، ورأى أن الطريقة التي أصبح بها وجود دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق مجرد حقيقة من حقائق الحياة السياسية هي المثال الأكثر شيوعًا، مشيرًا إلى أن تطبيع اليمين المتطرف يحدث في جميع أنحاء العالم الديمقراطي.

وأضاف جونز أنه بمجرد أن أصبح ترامب "طبيعيًا"، أصبحت الأحداث التي بدت أكثر تطرفًا كذلك؛ إذ وجد استطلاع عام ٢٠٢٢ أن اثنين من كل خمسة أمريكيين يعتقدون أن الحرب الأهلية كانت "على الأقل محتملة إلى حد ما" في العقد المقبل. فيما يتحدث أحد علماء السياسة عن احتمال قيام ديكتاتورية يمينية في الولايات المتحدة بحلول عام ٢٠٣٠.



زحف اليمين المتطرف

ووفقًا لما ورد بصحيفة "الجارديان"، فإن زحف التطبيع هذا يحدث أيضًا في السياسة الأوروبية بداية من مطلع الألفية، عندما دخل حزب الحرية اليميني المتطرف في النمسا - بقيادة يورغ هايدر، الذي أدلى بتعليقات تشير إلى تعاطفه مع النظام النازي - في ائتلاف مع حزب الشعب المحافظ، لم تندلع الاحتجاجات الجماهيرية فقط في فيينا ولكن عبر أوروبا والولايات المتحدة. حتى أن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات دبلوماسية على النمسا. كان من المفهوم أنه تم تجاوز خط أحمر مهم ؛ أنه بالنظر إلى تاريخ أوروبا الملطخ بالدماء، كان لا بد من إبقاء اليمين المتطرف خارج الخيمة.

وأوضح أوين جونز، أنه عندما شكل حزب الحرية النمساوي ائتلافًا جديدًا في عام ٢٠١٧، كانت الاحتجاجات صغيرة نسبيًا، والآن حقق الحزب انتصارات في الانتخابات المحلية ويتصدر استطلاعات الرأي في النمسا.

وأضاف: "الآن القوة السياسية الرئيسية في البلاد، لديها كل الفرص لقيادة الحكومة المقبلة. في غضون ذلك، وتحت ضغط الجناح الأيمن، تبنى حزب الشعب سياسات أشد قسوة معادية للمهاجرين".



إسبانيا بعد سنوات من الانهيار المالي

وفي إسبانيا، ولسنوات بعد الانهيار المالي، بدا أن البلاد تخالف اتجاه العديد من الدول الأوروبية بسبب افتقارها إلى حزب يميني متطرف صاعد. ولكن كان لدى الأضواء القيادية في حزب بوديموس اليساري تفسيرًا بأن الاحتجاجات الجماهيرية ضد التقشف، التي اندلعت في عام ٢٠١١، بدت وكأنها تضمن توجيه السخط إلى المصالح القوية، بدلًا من الفئات الضعيفة مثل المهاجرين.

لكن في الانتخابات العامة لعام ٢٠١٩، احتل حزب Vox اليميني المتطرف - الذي تم تعريفه من خلال عدائه للمهاجرين ومعارضة الحكم الذاتي الإقليمي في إسبانيا- المركز الثالث.

وفي الانتخابات المحلية التي أجريت في نهاية الأسبوع الماضي فاقت التوقعات، وتمت الدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة في يوليو، وقد يكون Vox في الحكومة قريبًا، وهي المرة الأولى التي يكون فيها اليمين المتطرف الإسباني في أروقة السلطة منذ سقوط فرانكو.



اليمين المتطرف يسبق الحزب الحاكم

ووفقًا لتحليل "الجارديان" فإن النمط واضح بشكل لافت للنظر. ففي ألمانيا، يرتفع البديل اليميني المتطرف لألمانيا "AfD"؛ إذ توقع أحد الاستطلاعات الأخيرة أنه سيأتي في المرتبة الثانية في الانتخابات العامة، قبل الحزب الديمقراطي الاشتراكي الحاكم.

فيما تزعم الأحزاب الأخرى أنها سترفض العمل مع حزب البديل من أجل ألمانيا على المستوى الوطني، ومثل هذه العلاقات موجودة بالفعل على المستوى المحلي، مما دفع مجلة "فورين بوليسي" إلى الإعلان مؤخرًا أن "جدار الحماية" اليميني المتطرف في ألمانيا بدأ في الانهيار.

هذا وبعد كل شيء، ما حدث في السويد؛ إذ رفضت الأحزاب الأخرى العمل مع حزب الديمقراطيين السويديين، الذي له جذور نازية جديدة.

في عام ٢٠١٦، شجبت آنا كينبيرج باترا، زعيمة حزب المحافظين المعتدلين، ذلك ووصفته بأنه عنصري؛ لكن في الانتخابات الأخيرة جاءت في المرتبة الثانية، وتفاوضت على صفقة لدعم حكومة يمينية.



أسماء يمينية تصعد للسلطة الأوروبية

ومن أبرز أسماء اليمينية المتطرفة التي صعدت إلى السلطة بأوروبا مؤخرًا:

- في فرنسا، سجلت مارين لوبان وحزبها التجمع الوطني أفضل نتائجهما على الإطلاق في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية العام الماضي.

- رئيسة الوزراء الإيطالي جيورجيا ميلوني، هي من حزب إخوان إيطاليا اليميني المتطرف.

- في أوروبا الشرقية، هناك هنغاريا، التي يحكمها حكم استبدادي يميني متطرف بحكم الأمر الواقع، مع وجود حزب أكثر تطرفًا - حركة وطننا - يرتفع في استطلاعات الرأي.

- بولندا، التي تحكمها حكومة يمينية متشددة والتي تتلاعب الآن بأزمة أوكرانيا لتشكيل لجنة يفترض أنها تحقق في النفوذ الروسي في البلاد.



كيف نزلنا حتى الآن في المستنقع؟

واختتم أوين جونز متساءلًا، كيف نزلنا حتى الآن في المستنقع؟ ليس هناك شك في أن تزايد انعدام الأمن الاقتصادي وعدم المساواة قدم مادة وافرة للأحزاب اليمينية المتطرفة التي قدمت كبش فداء كإجابة.

وأضاف إذا كانت الحركات اليسارية قد أثبتت نجاحها في إعادة توجيه هذا الغضب نحو الأهداف الصحيحة - مثل قيام السياسيين بخفض الدعم الاجتماعي، ورؤساء العمل الذين يقدمون وظائف منخفضة الأجر، والنظام المالي الذي أغرق العالم في أزمة - فربما كان اليمين المتطرف سيحظى بجاذبية أقل.