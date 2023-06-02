«سيوف الحق».. العراق يجتث بقايا داعش

أعلنت خلية الإعلام الأمني في وزارة الداخلية العراقية انطلاق المرحلة الخامسة من عملية "سيوف الحق"؛ بهدف ملاحقة بقايا عناصر عصابات "داعش" الإرهابية.

وذكر بيان للخلية، نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بحسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، انطلقت المرحلة الخامسة من عمليات سيوف الحق، استنادًا إلى معلومات استخبارية في ديالي وطوز خرماتو وكركوك لملاحقة بقايا عناصر عصابات داعش الإرهابية في المناطق ذات الاهتمام الأمني المشترك بين المركز والإقليم. ووفق البيان فإن العملية الأمنية اشتركت فيها قوات الجيش وقوات البيشمركة والحشد الشعبي بإسناد من القوة الجوية وطيران الجيش والمفارز الفنية من مدير الاستخبارات العسكرية والصنوف الساندة والخدمية الأخرى. الخبير العسكري العراقي، علاء النشوع قال في تصريحات لـ"البوابة"، إن عملية سيوف الحق هي سلسلة من عمليات عسكرية متعددة مستمرة منذ عام ٢٠١٧ بعد الإعلان عن النصر النهائي على تنظيم "داعش"، وتلك العمليات تظهر أن هناك أمورا وقضايا متشعبة تخفيها القيادات العسكرية في قواطع العمليات عن القيادات العليا؛ ولو كانت هناك إحصائيات دقيقة على ما تكبده "داعش" حسب بيانات القيادات المشتركة للقوات المسلحة لوجدنا أننا نقاتل جيوشًا كبيرة وليس تنظيمًا إرهابيًّا.

