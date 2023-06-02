سقوط اللوحات الإعلانية.. تحركات برلمانية للرقابة على السلامة الإنشائية..مطالب بقواعد وإجراءات لحماية حياة المواطنين ومراجعة تراخيص إعلانات الطرق.. دعوات لتعويض المتضررين

سقوط اللوحات الإعلانية.. تحركات برلمانية للرقابة على السلامة الإنشائية

مطالب بقواعد وإجراءات لحماية حياة المواطنين ومراجعة التراخيص الخاصة بإعلانات الطرق

دعوات لتعويض المتضررين ومحاسبة المقصرين وأخذ الاحتياطات اللازمة لمنع التكرار

كتبت- إيمان السنهوري

في تحرك برلماني عاجل بعد سقوط لافتة إعلانية ضخمة راح ضحيتها شخص، تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بشأن مشكلة إعلانات الطرق وما تتسبب فيه من تهديد لحياة المواطنين.

وقالت النائبة ريهام عبد النبي: لفظ مواطن أنفاسه الأخيرة بأحد المستشفيات متأثرًا بالإصابات التي لحقت به جرّاء سقوط لوحة إعلانية ضخمة أعلى كوبري 6 أكتوبر، حيث تحطمت 3 سيارات ملاكي وموتوسكيل، مما أدى إلى تعطيل الطريق ساعات عديدة.

وتساءلت النائبة هل توجد قواعد وإجراءات محددة للتأكد من عدم تهديد هذه اللوحات لحياة المواطنين"؟ مشيرة إلى انتشار اللوحات الإعلانية على الطرق الرئيسية وداخل وخارج المحافظات مما يشكل خطورة على السائقين.

وطالبت بضرورة مراجعة جميع التراخيص الخاصة بإعلانات الطرق مع إزالة جميع الإعلانات التي انتهت مدة ترخيصها، وإزالة جميع الإعلانات التي قد تحجب رؤية السائقين وتؤثر على الأمان على الطرق السريعة

وأكدت عضو مجلس النواب على أهمية تقنين الشركات أصحاب هذه اللافتات والمسئولين عنها بتقنين أوضاعها من الناحية المالية والتنظيمية وتحديد الأماكن المناسبة لوضع هذه اللافتات خاصة الضخم منها لتجنب حوادث الطرق.

ومن جانبه، طالب النائب إيهاب منصور؛ رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بالرقابة والمراجعة على السلامة الإنشائية للوحات الإعلانية المنتشرة في كل أرجاء مصر.

وأشار النائب إلى أن هذا الأمر مكرر ومتوقع حدوثه سنويًا وليس أمرًا فجائيًا، ومن ثم يجب على الحكومة أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية المواطنين.

وأضاف أنه للأسف لا يرى أى دور رقابى ملحوظ في هذا الشأن من الجهات المختصة، حيث أدت الرياح إلى تساقط العديد من اللوحات وإصابة عشرات المواطنين وبعض الوفيات، بالإضافة لتعطيل المرور الذي وصل لشلل مروري في بعض الأماكن الحيوية مثل كوبري أكتوبر بالقاهرة والجيزة.

وأكمل منصور: الأمر يتكرر ولا نجد إجراءات واضحة من الحكومة للاطمئنان على سلامة اللوحات التي تهدد حياة المواطنين.

وطالب النائب الحكومة بتعويض المواطنين المتضررين، قائلًا "بس يتعوضوا بجد مش زى تعويضات المنفعة العامة المتأخرة من 3 سنوات في محافظة الجيزة "!!

وتقدم الدكتور فريدي البياضي؛ عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء بصفته مسئولًا مسئولية مباشرة عن "الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات" ؛ بحسب قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة رقم 208 لسنة 2020.

وتساءل النائب عن الإجراءات التي تم تنفيذها لضمان السلامة لهذه اللافتات التي تم التصريح بتركيبها، وعن الإجراءات التي تم اتخاذها لمحاسبة المسئولين عن تركيب هذه اللافتات، سواء الشركات التي قامت بتركيبها أو المسئولين الذين صرحوا بذلك.