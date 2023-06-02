توريد 360 ألف طن قمح لشون وصوامع البحيرة حتى الآن

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، إستمرار أعمال توريد محصول القمح لموسم 2023 ، وإلتزام المحافظة بتنفيذ كافة تكليفات رئيس مجلس الوزراء للوصول إلى الكميات المستهدفة وتذليل أي تحديات أو معوقات في هذا الشأن .

أشارت نائب محافظ البحيرة إلى إن إجمالي ما تم توريده حتى اليوم الجمعة، لشون وصوامع المحافظة وكذا المنقولة للمواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة من المحافظات الأخرى وأقماح الإكثار ( التقاوي ) بلغ 360 ألف طن من محصول القمح لموسم حصاد 2023، بنسبة توريد تتجاوز 79 % من إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام والتي تبلغ 302415 فدان، وذلك من خلال 38 مركز تجميع بالمحافظة بسعة تخزينية تبلغ 619 طن .

ووجهت بضرورة تقديم كافة الإجراءات والتيسيرات للمزارعين والموردين لتعزيز نسب التوريد وتحقيق المستهدف هذا العام البالغ 453 ألف طن نظراً لأهمية محصول القمح كمحصول إستراتيجي هام، مشددة على إستمرار الحملات الرقابية على الأسواق لمتابعة مدى الإلتزام بالقرارات الخاصة بأعمال توريد القمح ومنع تداوله إلا وفقاً للضوابط المقررة، لافتةً الى أنه تم تحرير 101 محضر بإجمالي مضبوطات بلغت 2366 طن.

يذكر أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة وضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، مع إستمرار متابعة كافة التقارير الخاصة بأعمال التوريد من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من خلال التواصل مع الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية وذلك لمتابعة الكميات التي يتم توريدها من المحصول يومياً بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة .