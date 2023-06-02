اقرأ غدا في "البوابة".. بوتين في ورطة.. المخابرات البريطانية: القوات الروسية تواجه معضلة كبيرة بسبب بيلجورود

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ السبت 3 يونيو 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

ثالوث الشر.. الحوثي يطلق يد الإرهاب جنوب اليمن

بوتين في ورطة.. المخابرات البريطانية: القوات الروسية تواجه معضلة كبيرة بسبب بيلجورود

تعرض قريتين في منطقة بريانسك للقصف.. وإسقاط طائرات مسيرة أوكرانية قرب كورسك

"سيوف الحق".. العراق يجتث بقايا داعش

"جنون الأسعار" يتحكم في السوق

رحلة الذهب من "شبكة الزواج" إلى الاستثمار

بدعم بايدن.. مجلس الشيوخ يقر قانون رفع سقف الدين الأمريكي

فساد.. الأزمة الاقتصادية تجبر "طالبان" على تغييرات مفاجئة في المنظومة المالية

إجرام.. الأمم المتحدة تدين نهب المساعدات الإنسانية في السودان

"الإفراج المشروط" يمنح الإرهابيين حرية التجول في شوارع كندا