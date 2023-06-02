الأردنيون يحتفلون بولي العهد.. زفاف الأمير حسين يخطف أنظار العالم

انطلقت في الأردن مراسم أول زفاف ملكي كبير منذ سنوات طويلة، ويحظى العروسان، ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والآنسة السعودية رجوة آل سيف، باهتمام إعلامي كبير، نظرًا لأهمية هذا الزفاف ورمزيته.

وتمت مراسم عقد قران ولي العهد الأردني الحسين بن عبدالله على الآنسة رجوة خالد السيف في قصر زهران، وأشرف على مراسم الحفل إمام الحضرة الهاشمية. وحضر عقد القران حوالي 140 ضيفًا، بما في ذلك أفراد من العائلة الهاشمية وأفراد عائلات مالكة من دول العالم.

ووفقًا للتقاليد، بدأ الإمام الذي عقد القران بالحديث عن الزواج وأهميته في الإسلام. وبعد توقيع العروسين والشاهدين على العقد، اختتم الإمام المراسم بأدعية متمنيًا لهما زواجًا مباركًا.

وقبل عقد القران، وصل الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله إلى قصر زهران في العاصمة الأردنية عمان، من أجل استقبال وتحية ضيوف الحفل، بمرافقة معزوفات موسيقات القوات المسلحة. وبعد ذلك، وصل الأمير الحسين ولي العهد لينضم إلى العاهل الأردني والملكة رانيا للترحيب بضيوف الحفل في شرفة حديقة قصر زهران، ووصلت الآنسة رجوة خالد السيف، بصحبة الأمير هاشم بن عبدالله الثاني، إلى قصر زهران.

سيارة حفل الزفاف

وتوجه ولي العهد الأمير الحسين ورجوة إلى قصر الحسينية بسيارة "رينج روفر" موديل 1984، وهي نفس السيارة التي تم تخصيصها للراحلة الملكة إليزابيث خلال زيارتها للأردن في ذلك الوقت.

وصنعت السيارة من قبل شركة "وود آند بيكيت" البريطانية المتخصصة في تصنيع السيارات الفاخرة والفريدة من نوعها. واستخدم الملك الراحل الحسين والملكة إليزابيث السيارة في زيارة للبترا ومواقع أخرى في جنوب الأردن.

تميزت السيارة رينج روفر بتصميمها المميز، حيث كانت ممدودة ومزودة بسقف مقطوع قابل للفتح، وتم تنجيد مقاعدها بالجلد الأبيض، بما في ذلك أربعة مقاعد كهربائية فردية من طراز "ريكارو". وأُطلق عليها اسم "شير روفر".

وأُودعت السيارة في متحف السيارات الملكي في عام 2003 وبقيت هناك حتى تم تشغيلها من جديد للاستخدام في حفل زفاف ولي العهد. وتم تجديدها ميكانيكياً في الأردن، حيث تم إعادة طلائها وإعادة تصميم النوافذ الجانبية ومنطقة السقف لتمكين مشاهدة أفضل. وما زال المحرك الأصلي V8 للسيارة يعمل بسعة 3.5 لتر مع "كاربوريتر" مزدوج.

موكب الزفاف (الموكب الأحمر)

يعرف هذا الموكب باسم "الموكب الأحمر"، لأنه يتألف من 20 سيارة لاندروفر مكشوفة باللون الأحمر، حيث تشارك 14 منها في الموكب، فيما تبقى الست سيارات الأخرى كسيارات احتياطية في حالة حدوث أي عطل في إحدى السيارات الرئيسية.

وظهر هذا الموكب منذ تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية بعد استقلالها في الخامس والعشرين من مايو عام 1946، ويعتبر الموكب الهاشمي الرسمي الذي يرافق الملوك في تنقلاتهم أثناء المناسبات الرسمية واستقبالات رؤساء الدول والشخصيات الدبلوماسية.

من هي رجوة آل سيف؟ (عروس ولي العهد)

ولدت رجوة خالد بن مساعد آل سيف في الثامن والعشرين من شهر أبريل عام 1994 في العاصمة الرياض. تربت في عائلة سعودية كبيرة من أصل قبيلة سبيع، وهم شيوخ بلدة العطار في سدير التابعة لمنطقة نجد في وسط المملكة العربية السعودية، منذ عهد الملك عبد العزيز آل سعود.

وتمتلك عائلتها المرموقة إحدى أهم شركات المقاولات في المملكة العربية السعودية، التي يديرها والدها المهندس خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز آل سيف.

وتتألف عائلتها من ثلاثة إخوة وأخوات، حيث هي الأصغر بينهم، وهم فيصل ونايف ودانا. ووالدتهم عزة بنت نايف بن عبد العزيز الأحمد السديري.

ودرست رجوة الهندسة المعمارية في جامعة سيراكيوز في نيويورك بالولايات المتحدة بعد إنهائها دراستها الثانوية في المملكة العربية السعودية. وحصلت على درجة تخصص مهني في الاتصالات المرئية من معهد الأزياء للتصميم والتجارة في الولايات المتحدة.

تتميز رجوة بثقافتها ومواهبها ومعرفتها، مما يليق بمكانتها المرموقة كخطيبة ولي العهد في الأردن والملكة المستقبلية. وتجيد اللغتين الفرنسية والإنجليزية، بالإضافة إلى لغتها الأم العربية، ولديها العديد من المواهب، أهمها الفروسية، حيث تحترف ركوب الخيل، وتهوى الرسم وتصميم الأعمال التشكيلية اليدوية.