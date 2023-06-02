بوتين يبحث مع مجلس الأمن الروسي العلاقات بين الأعراق في روسيا

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، مع الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن القومي الروسي قضايا العلاقات ما بين الأعراق المختلفة داخل روسيا وقضية الأمن القومي.

وقال الرئيس الروسي أثناء الاجتماع إن تلك القضايا بالنسبة لروسيا هامة للغاية، مع الأخذ في الاعتبار أن 190 مجموعة عرقية تعيش في البلاد"، مشيرا إلى أن بعض الكارهين لبلاده يرغبون بتأجيج مشاعر الكراهية لزعزعة استقرار الوضع الداخلي.

وأضاف بوتين:" لن نسمح للمسيئين بزعزعة الوضع في البلاد"، لافتا إلى أن التعامل مع قضايا ضمان الأمن السياسي الداخلي لا بد أن يجري مع الأخذ بعين الاعتبار محاولات الكارهين لزعزعة الاستقرار، مشددا على ضرورة فعل كل شيء حتى لا يُسمح لهؤلاء بذلك تحت أي ظرف من الظروف.