أمريكا وفنلندا تؤكدان دعمهما لانضمام السويد للناتو قبيل قمة الحلف المرتقبة

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ونظيرته الفنلندية بيكا هافيستو، دعمهما لانضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، قبيل قمة الحلف، المقرر انطلاقها في ليتوانيا، يوليو المقبل.

جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية، في بيان، عبر موقعها الإلكتروني، خلال لقائهما في عاصمة فنلندا "هلسنكي".

وشكر بلينكن، نظيرته لدعم فنلندا المستمر لأوكرانيا، كما أكد العلاقة الطويلة والوثيقة التي تشترك فيها الولايات المتحدة مع فنلندا.

كما ناقش الوزيران الأولويات العالمية المشتركة، بما في ذلك تعزيز حرية وانفتاح منطقة المحيطين الهندي والهادئ.