بيراميدز بالقوة الضاربة أمام فيوتشر في صراع "وصافة" الدوري

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل الفريق السماوي في مباراة فيوتشر في الدوري الممتاز.

ويحل فيوتشر ضيفا على بيراميدز. في التاسعة والنصف من مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي. في إطار الجولة ٣٠ من بطولة الدوري.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول الدوري برصيد 58 نقطة بينما يمتلك فيوتشر 54 نقطة يحتل بها المركز الثالث.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - أحمد توفيق - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد دعدور - أحمد فتحي - كريم حافظ - هشام محمد - محمد صادق - دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف - إسلام عيسى - محمود صابر