بهدف الاستكشاف.. الصين تحفر أول بئر بعمق تجاوز الـ 10 آلاف متر

بدأت الصين عملية حفر تمتد لأكثر من 10 آلاف متر تحت الأرض في منطقة شينجيانج الويجورية الذاتية الحكم، وهي منطقة غنية بالنفط شمال غرب البلاد، بهدف استكشاف أعماق الأرض وتوفير فرصة غير مسبوقة لدراسة مناطق الكوكب العميقة.

وستخترق المعدات أكثر من 10 طبقات قارية، بما في ذلك النظام الطباشيري الذي يعود تاريخه إلى نحو 145 مليون سنة ويتميز بالصخور، وذلك بحسب وانغ تشون شنغ، الخبير التقني الذي انضم إلى العملية. وقال وانغ إن "حفر بئر بعمق يزيد على 10 آلاف متر هو محاولة جريئة لاستكشاف المنطقة غير المعروفة من الأرض وتوسيع حدود الإدراك لدى الإنسان".

وأشارت وكالة "شينخوا" الصينية الرسمية إلى أن أعمال الحفر بدأت في منطقة حوض تاريم في شينجيانغ، حيث المناطق النائية لصحراء تاكليماكان، أكبر صحراء في الصين.

وفي عام 2021، دعا الرئيس الصيني شي جين بينج إلى تحقيق تقدم أكبر في استكشاف أعماق الأرض، وذلك خلال خطاب ألقاه أمام بعض كبار العلماء في الصين، كما أوضح أن هذا العمل يمكن أن يحدد الموارد المعدنية والطاقة ويساعد في تقييم مخاطر الكوارث البيئية، مثل الزلازل والثورانات البركانية.

ويعد حوض تاريم من أكثر المناطق صعوبة في الاستكشاف في الصين، نظرًا لظروفه المعقدة تحت الأرض وبيئته الأرضية القاسية، حيث تقع احتياطات النفط فيه على عمق يزيد عن 7300 متر في المتوسط، علمًا بأنه يعد حوضًا بتروليًا رئيسيًا في الصين.