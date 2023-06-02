منير الوسيمي مهاجما هاني شاكر: مكانش فاضي للنقابة

كشف الموسيقار القدير، منير الوسيمي ، أن الفنان هاني شاكر أثناء الفترة التي كان فيها نقيبا الموسيقيين لم يضف شيئا يذكر، و" مكنش فاضي للنقابة وكان قاعد في البيت "، وكان بعيدا عن المشاكل التي يعاني منها الأعضاء لأنه كان مشغولا بأعماله الفنية سواء داخل أو خارج البلاد.



وأضاف الوسيمي خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض علي شاشة قناه الحياة أن نقابة المهن الموسيقية تشهد فوضي منذ عام 2011 حتي هذه الفترة ومن وجهة نظري الشخصية أن مصطفي كامل اهتم ببعض التفاصيل وليس بأكملها.

كما كشف ، تفاصيل جديدة عن انتخابات نقابة الموسيقيين المقبلة، وهل يمكن أن يترشح، ومن سيدعمه حال عدم خوضه الانتخابات؟



كما رد لأول مرة على الاتهامات الموجهة إليه، بوجود شبهات فساد أثناء رئاسته نقابة الموسيقيين.

وحكى الموسيقار القدير، عن موقف بينه وبين فنان عربي كبير، جعله يبكي بسبب موقف حدث بينهما.

