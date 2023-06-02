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السبت 03 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

واس: وصول أولى رحلات مستفيدي مبادرة طريق مكة من المغرب إلى السعودية

وصول أولى رحلات مستفيدي
وصول أولى رحلات مستفيدي مبادرة طريق مكة
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وصلت أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة" من المملكة المغربية، اليوم الجمعة، إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة، قادمة إلى المملكة العربية السعودية عبر صالة المبادرة في مطار محمد الخامس الدولي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن مبادرة طريق مكة تعد إحدى مبادرات وزارة الداخلية السعودية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، وتهدف إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من بلدانهم، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توفر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.

طريق مكة المملكة المغربية مطار الأمير محمد بن عبد العزيز