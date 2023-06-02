مجالات استخدام تطبيق شات جي بي تي (2-2)

الجمعة 02/يونيو/2023 - 08:38 م

مع التطور المثير في الذكاء الاصطناعي، يُستخدم شات جي بي تي، الأداة مدعومة منه، في مختلف التطبيقات، من كتابة التعليمات البرمجية وتصحيحها إلى كتابة قصائد مثيرة للاهتمام، وإنشاء سير ذاتية احترافية ورسائل الدافع، وترجمة اللغات، وحل المسائل الرياضية.

فهو يثير العديد من الاسئلة بخصوص تأثير هذا التطور في التكنولوجيا علي حياتنا وتعاملاتنا وفي الأمن الوظيفي. يتساءل الافراد: هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يزيحنا عن وظائفنا واعمالنا في المستقبل القريب، فهو يقوم بالعديد من الوظائف استكمالا للمقال السابق، هناك وظائف متعدد منها تزويد المتعلمين بالمعلومات على مدار الساعة وتحليل أدائهم وتحديد مجالات الضعف عندهم، بالاضافة الى توفير الدعم والموارد الموجهة والمساعدة للمعلمين وتعلم اللغة الإنجليزية على مستوى النطق والكتابة الصوتية والمصطلحات وشرح قواعدها وحل المعادلات الرياضية خطوة بخطوة. واقتراح العلامات التجارية بما يناسب مجال العمل والأهداف – كتابة محتوى الإعلانات وترجمته بالصيغ المناسبة والشاملة التي تجذب انتباه الفئة المستهدفة، وتزويد المستخدم بالخطط اللوجستيكية الملائمة للمناسبات والتظاهرات، والقيام بدور المحاسب لإيجاد طرق إبداعية لإدارة المصاريف وإعداد الميزانيات ووضع الاستراتيجيات الاستثمارية وإدارة المخاطر المتعلقة بالخطط المالية فضلا عن كتابة الخطابات التحفيزية التي تلهم الموظفين وتساعدهم على تركيز اهتماماتهم وتوجيه طاقاتهم لأداء أعمالهم بفاعلية أكبر

بالاضافة الي المساعدة في عمليات التسويق وصناعة المحتوى والتأثير والترويج على منصات التواصل الاجتماعي. وفي المجال الطبي والنفسي، وتقديم الحلول والاقتراحات لتحسين الوضعية النفسية للمستخدم اعتمادا على ما يصرح به - بطريقة دقيقة - من أفكار ذهنية وأحوال نفسية ومشاعر وأحاسيس، وأيضا تقديم النصائح حول العلاقات العاطفية، وتقديم المعلومات حول طرق تشخيص وعلاج الأمراض والمساعدة في تشخيص الحالات المرضية انطلاقا من الوصف المقدم من طرف المستخدم وفي المجال الحياتي والوظيفي، ويقوم شات جي بي تي باقتراح خطط استراتيجية للمساعدة في عملية اتخاذ القرارات الحياتية اعتمادا على وضعية المستخدم وأهدافه في الحياة، مثل تقديم النصائح في مختلف المواضيع كرسم التطلعات المستقبلية وكيفية التعامل مع المشاعر والعادات الصحية لتحسين فاعلية الحياة، على غرار وظيفة "مدرب الحياة أو Life Coach"، وتقديم الخيارات الوظيفية المناسبة والمتوافقة مع مهارات وخبرات واهتمامات المستخدم ومعطيات سوق الشغل، وكتابة السيرة الذاتية بصيغ مناسبة ومرتبة حسب البيانات والمعلومات الشخصية والمؤهلات العلمية والخبرات العملية والمهارات الحياتية وحسب الوظيفة المعروضة، والمساعدة في التدريب والاستعداد للمقابلات الوظيفية، وذلك بلعب دور المقابل الذي يطرح الأسئلة التي تتعلق بالوظيفة على المستخدم، وتوفير فرصة الاطلاع على الأخبار الإعلامية بشكل مفصل وسريع بما فيها نشرات أحوال الطقس والمناخ. وفي مجال اختيار كلمات المرور لعمل حسابات فهو يقوم باقتراح العديد من الاختيارات لكلمات المرور وتزويد المستخدم بالاستشارات المتعلقة بتصميم وتطوير المواقع الإلكترونية واختبار فعالية البرمجيات المكتوبة وتحديد إذا ما كانت تفي بالمعايير المطلوبة وكتابة تقرير مفصل عن أي ثغرة توجد في النظام والتزويد بالإرشادات اللازمة من أجل تعدليها

فضلا عن كتابة وشرح الأكواد والشيفرات البرمجية ووظائفها وتحويلها أو ترجمها من لغة برمجية إلى أخرى، ويقوم ايضا بتصحيح الأكواد البرمجية وتعقب ثغراتها وعيوبها وتقديم اقتراحات لتحسينها ،واقتراح أفضل الأدوات والطرق لتنفيذ الوظائف البرمجية.وهناك الاستخدامات الاخري التي ربما ستقلب حياتنا رأسا علي عقب وربما ستهدد البشرية والعقل البشري عاجلا وليس اّجلا ان لم نستعد لكل هذا من الان !