شاهد.. نوران جوهر تتوج ببطولة الجونة الدولية للإسكواش 2023

توجت نوران جوهر لاعب وادى دجلة والمصنفة الثانية عالميا، ببطولة الجونة الدولية البلاتينية للاسكواش 2023، بعد تغلبها على البلجيكية نيللي جيليس، المصنفة الثامنة على العالم، بثلاثة أشواط نظيفة، في مباراة استمرت لمدة 58 دقيقة.

استمرت المباراة لثلاثة أشواط جاءت نتائجها كالتالي:

11 / 5 ، 11 / 7، 11 / 9 .

وأظهرت كلتا اللاعبتين في المباراة التي جمعتهما اليوم واستمرت دقائق، مستوى مميز من الأداء والتركيز.

وأبدت نوران جوهر سعادتها بالتتويج بالبطولة، مؤكدةً أنها تسعى جاهدة لتقديم أفضل مستوياتها في الفترة المقبلة من أجل اعتلاء قمة الترتيب العالمى.

و انطلقت بطولة الجونة يوم 26 من مايو واستمرت حتى 2 من يونيو 2023، في مدينة الجونة بمجموع جوائز مادية تصل إلى 180 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.



يأتي تأهل نوران جوهر إلى نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش، كإنجاز جديد لها في مسيرتها الرياضية المميزة، حيث تعتبر واحدة من أبرز اللاعبات المصريات في رياضة الإسكواش، وتحظى بشعبية واسعة في الوسط الرياضي المصري والعالمي.