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السبت 03 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصيف بلطيم يستقبل آلاف المواطنين هربًا من حرارة الطقس

وسط تواجد 100منقذ

مصيف بلطيم بكفر الشيخ
مصيف بلطيم بكفر الشيخ
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شهد، مصيف بلطيم، اليوم الجمعة، توافد عدد كبير من المصطافين، وأهالي محافظة كفر الشيخ، هروبًا من حرارة الجو، والاستمتاع بشواطئ المدينة الستة، وسط تواجد رجال الانقاذ لإنقاذ أي حالات غرق، إضافة لتوفير كافة الخدمات التي وجه بتوفيرها اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم.

وناشد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، المصطافين، اتباع توجيهات رجال الإنقاذ، حفاظا على حياتهم، كما وجه أفراد الإنقاذ باليقظة والاستعداد لأي طوارئ قد تحدث، للحفاظ على حياة المصطافين وحسن معاملتهم .

وأكد هيثم عطية، رئيس مركز ومدينة مصيف بلطيم،أنه جرى بدء تشغيل مداخل المدينة ودعمها بأفراد الأمن، وسيتم منع دخول المركبات المخالفة مثل التوك توك والموتوسيكل والتروسيكل ، وجرى توزيع فرق الإنقاذ على كافة شواطئ المدينة، والأدوات الخاصة بالإنقاذ، وتركيب سلالم المراقبة واللوحات الارشادية وتوزيعها على جميع الشواطئ، وتركيب الأعلام الدالة على حالة البحر، وتوزيع زي موحد على جميع الأفراد، وتدعيم المنقذين بأطواق النجاة وصفارات الإنذار والتأكيد على حسن معاملة المصطافين .
وأضاف هيثم، أنه تم التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في اعمال الانقاذ الحاصلة على ترخيص من الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ على القيام بأعمال الإنقاذ البحري على شواطئ مدينة مصيف بلطيم ب 100 فرد انقاذ، و10 مشرفين ، و2يت سكي ( موتوسيكل مائي، و3 لانش بحرى .

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